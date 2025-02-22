ABD'li oyuncu Kate Hudson hangi rolü reddettiği için pişman olduğunu açıkladı

Amerikalı oyuncu Kate Hudson kariyeri boyunca birçok ikonik rolü canlandırsa da bir rolü reddettiği için pişmanlık duruyor. 45 yaşındaki oyuncu, Capital FM'e verdiği röportajda Şeytan Marka Giyer (Devil Wears Prada) filmini reddetmek zorunda kaldığını açıkladı.



"Zamanlama yüzünden o filmi yapamadım ama bir şekilde yapmalıydım" diyen oyuncu, ikonik yapımda rol almadığı için çok pişman olduğunu söyledi.



2006 yılında vizyona giren Şeytan Marka Giyer filmi, güçlü kadrosu ve moda dünyasını ele alış biçimiyle kült yapımlar arasında yerini aldı. Ünlü bir moda dergisine asistan olarak giren Andy Sachs’i konu alan filmde, otoriter genel yayın yönetmeni Miranda Priestly’yi Meryl Streep canlandırıyordu. Miranda karakteri gerçek hatta Vogue dergisinin genel yayın yönetmeni Anna Wintour’a benzetilmişti.

Lauren Weisberger'ın 2003 tarihli romanından uyarlanan film, birçok ödüle layık görüldü. Merly Streep, Oscar ödüllerinde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterildi.