ABD'li oyuncu Martin Mull hayatını kaybetti

Maggie Mull, paylaşımında; "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek" ifadelerini kullandı.

"HUZUR İÇİNDE YAT DOSTUM"

Martin Mull ile Sabrina setinden fotoğraflarını yayınlayan Melissa Joan Hart ise eski rol arkadaşına "Huzur içinde yat dostum. İnanılmaz Martin Mull (Müdür Kraft), ebedi istirahatına bizi terk etti. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Evimde asılı olan Martin Mull sanat eserine değer vermeye devam edeceğim!" sözleriyle veda etti.