ABD'nin eski başkanı Barack Obama en sevdiği filmleri paylaştı

ABD'nin eski başkanı Barack Obama, sosyal medya takipçileri için 2023 yılında vizyona giren en sevdiği filmleri paylaştı.

ABD'nin eski başkanı Barack Obama en sevdiği filmleri paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı , 2023 favorilerini sıraladı. Bu yıl en sevdiği filmleri paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok yapım yer alıyor.

Obama'nın listesinde "Rustin" ilk sırada yer alıyor. Yönetmen koltuğunda George C. Wolfe'un oturduğu film, 1963'te insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini anlatıyor. Rustin'i canlandıran ABD'li oyuncu Colman Domingo, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın diğer favorileri arasında ise Oppenheimer, Air, Past Lives ve The Holdovers gibi yapımlar var.

EN SEVDİĞİ ŞARKILARI PAYLAŞTI

2023 yazında severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sunmuştu. Obama, "Her yıl yaptığım gibi, işte bu yaz dinlediğim bazı şarkılar, eski ve yeninin karışımı. Neler kaçırdığımı duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Listede Boygenius’ın "Not Strong Enough” şarkısından Tina ve Ike Turner’ın “River Deep – Mountain High” (1966) gibi klasiklere kadar pek çok farklı tür yer aldı.

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