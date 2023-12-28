ABD'nin eski başkanı Barack Obama en sevdiği filmleri paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2023 favorilerini sıraladı. Bu yıl en sevdiği filmleri paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok yapım yer alıyor.
Obama'nın listesinde "Rustin" film ilk sırada yer alıyor. Yönetmen koltuğunda George C. Wolfe'un oturduğu film, 1963'te insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini anlatıyor. Rustin'i canlandıran ABD'li oyuncu Colman Domingo, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.
Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın diğer favorileri arasında ise Oppenheimer, Air, Past Lives ve The Holdovers gibi yapımlar var.
Earlier this year, writers and actors went on strike to advocate for better working conditions and protections. It led to important changes that will transform the industry for the better.— Barack Obama (@BarackObama) December 27, 2023
Here are some films that reflect their hard work over the last year — including some like… pic.twitter.com/TMH9LeQgsT
EN SEVDİĞİ ŞARKILARI PAYLAŞTI
2023 yazında severek dinlediği şarkıları sosyal medya hesabında paylaşan Obama, takipçilerine pek çok alternatif sunmuştu. Obama, "Her yıl yaptığım gibi, işte bu yaz dinlediğim bazı şarkılar, eski ve yeninin karışımı. Neler kaçırdığımı duymak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.
Listede Boygenius’ın "Not Strong Enough” şarkısından Tina ve Ike Turner’ın “River Deep – Mountain High” (1966) gibi klasiklere kadar pek çok farklı tür yer aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- N-Life
- Barrack Obama
- N-Life Kültür&Sanat