ABD'nin eski başkanı Barack Obama en sevdiği filmleri paylaştı

Sanata olan ilgisi sebebiyle her sene en sevdiği filmleri, şarkıları ve kitapları paylaşan eski ABD Başkanı Barrack Obama, 2023 favorilerini sıraladı. Bu yıl en sevdiği filmleri paylaşan Obama'nın listesinde farklı türde birçok yapım yer alıyor.

Obama'nın listesinde "Rustin" film ilk sırada yer alıyor. Yönetmen koltuğunda George C. Wolfe'un oturduğu film, 1963'te insan hakları aktivisti Bayard Rustin'in hikayesini anlatıyor. Rustin'i canlandıran ABD'li oyuncu Colman Domingo, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

Eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın diğer favorileri arasında ise Oppenheimer, Air, Past Lives ve The Holdovers gibi yapımlar var.

