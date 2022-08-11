Abdülhamid Han'ın saati açık artırmada

Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırmaya çıkan eşyalar arasında Abdülhamid Han'ın altın murassa cep saati de var.

Abdülhamid Han'ın saati açık artırmada

Haberler 11.08.2022 - 08:32

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Müzelik ve Koleksiyonluk Sanat Eserleri Müzayedesi kapsamında Hanedan Koleksiyonu açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

Arthill Müzecilik’ten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos’tan itibaren teklif verilmeye başlanan müzayede, 14 Ağustos’ta saat 15.00’da çevrim içi olarak canlı açık artırma ile gerçekleştirilecek.

Müzayede koleksiyonunda Osmanlı sultanları ile sarayın yüksek erkanına ait 200 eser yer alıyor. Koleksiyon teklif usulü, 1 dolar başlangıç fiyatı ile satışa çıkarılıyor.

Müzayedenin öne çıkan en önemli eserleri arasında Sultan Abdülhamid Han’a ait altın murassa cep saati yer alıyor. 1 dolardan satışa çıkarılan saatin şu an değeri 60 bin dolara yükseldi. Cep saati, 19. yüzyıl Osmanlı İslam Halifesi ve Osmanlı Sultanı II.Abdülhamid Han’ın şahsına özel olarak tasarlanılarak imal edilmiş ve 18 ayar altın üzeri elmaslarla bezeli olarak tasarlanmış.

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