Abdullah Oğuz imzalı Zaferin Rengi filminin afişi yayınlandı

Abdullah Oğuz'un yönettiği "Zaferin Rengi" filminin afişinde, Fenerbahçe’nin güçlü renkleri eşliğinde, işgal altındaki İstanbul’u anlatan bir arka fon, merkezinde futbol ve milli mücadele döneminin sembol karakterlerini canlandıran başrol oyuncularının portreleri kullanıldı.

Uzun bir düşünme ve yaratım sürecinin sonunda ortaya çıkan afişle ilgili olarak ödüllü tasarımcı Emrah Yücel, epik filmlerde akılda kalan en önemli araçlardan birisinin afiş tasarımı olduğunu, bu sebeple bu destansı hikayeyi aktaran güçlü bir afiş tasarlamak için büyük bir özenle çalıştığını dile getirdi.