Avustralya'lı efsane müzik grubu AC/DC'nin "Iron Man", "Megamind", "Spider-Man: Far From Home", "Family Guy" ve "Supernatural" dahil çok sayıda yapımda yer alan ikonik "Back in Black" şarkısı, YouTube'da 1 milyar izlenme sayısına ulaştı.

İlk kez Kasım 2012'de YouTube'a yüklenen "Back in Black"in resmi videosu, AC/DC'nin izlenme sayısı 1 milyara ulaşan ikinci şarkısı oldu.