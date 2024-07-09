"Acaibü'l Temaşa" oyunu AKM'de izleyiciyle buluşacak

Oğuz Utku Güneş'in yazıp yönettiği, "Acaibü'l Temaşa" oyunu, İstanbul Devlet Tiyatrosu (DT) tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak. İstanbul DT'den yapılan açıklamaya göre, tek perdelik oyun 12 Temmuz'da 20.00'de sahnelenecek.



Hakiki ile hayalinin sınırlarında geçen eser, izleyicilere sıra dışı bir temaşa sunacak. Oyunda, dört fasılda sahne alan beş aktör, 17 rolü canlandıracak.



Eserin oyuncu kadrosunda Özge Arslan, Melina Özprodomos, Abdurrahman Merallı, Bucan Ekin Şimşek ve Emre Çebi yer alıyor. İzleyicilere hayal gücünün sınırlarını zorlamayı, aynı zamanda görsel ve işitsel anlamda zengin bir deneyim sunmayı hedefleyen oyun hakkında detaylı bilgiye AKM'nin sitesinden ulaşılabilir.