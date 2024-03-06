Accademia Bizantina, Ankara ve İstanbul'da konser verecek

Barok müziğin öncüsü Accademia Bizantina, 25 Mart'ta Ankara CSO Ada, 26 Mart'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.



Grammy adaylığı ve sayısız prestijli ödülle taçlanmış uluslararası topluluk, Türkiye konserlerinde 40. yaşını kutlayacak. Dünyanın sayılı barok orkestraları arasında yer alan topluluk, her iki konserde Antonio Vivaldi'nin etkileyici eserlerini yorumlayacak.

Accademia Bizantina'ya İstanbul konserinde Barok müziğin yıldızlarından Alessandro Tampieri de eşlik edecek.

