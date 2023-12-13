Acıların Kadını şarkısı ile bilinen söz yazarı Levent Bektaş hayatını kaybetti (Levent Bektaş kimdir?)

Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Birçok ünlü sanatçı tarafından eserleri seslendirilen Sinoplu söz yazarı Levent Bektaş, bir süredir tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde 68 yaşında hayatını kaybetti. 2021 yılının Ağustos ayında rahatsızlanan ve ardından mide ameliyatı geçiren ünlü söz yazarı Levent Bektaş, yoğun tedavi süreci ardından sağlığına kavuşmuş, bir süre önce de tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış sindirim sistemindeki kanama nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı

Levent Bektaş’ın ünlü isimlerin seslendirdiği; "Acıların Kadını", "Acıların Çocuğu", "Bırakın Gitsin", "Kalbe Söz Geçmiyor", "Canım Efendim", "Yaşımı Sormayın Yaşamadım ki", "Yıllar Utansın", "Bulursun Beni" gibi çok sayıda eseri bulunuyordu.