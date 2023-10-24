Açlık Oyunları serisi tiyatro sahnesine taşınıyor

AÇLIK OYUNLARI FİLMİNİN KONUSU NE?



Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı "Açlık Oyunları" düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.



Seri dört filmden oluşmaktadır. Bunlar; Açlık Oyunları (2012), Ateşi Yakalamak (2013), Alaycı Kuş: Bölüm 1 (2014), Alaycı Kuş: Bölüm 2 (2015)