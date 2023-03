Adam Sandler, Mark Twain Ödülü’nün sahibi oldu

Sandler, kabul konuşmasında espri yaparak “Bu ödüle baktığımda, bir gün bunun beni sopayla öldürmek için kullanılan silah olabileceğini düşünmeden edemiyorum" dedi. Oyuncu ile "Just Go with It" ve "Murder Mystery" filmlerinde rol alan Jennifer Aniston da törene katıldı. Sandler ile birçok filme imza atan ABD'li oyuncu Drew Barrymore da Sandler'ı desteklemek için törendeydi.



Whoopi Goldberg, Steve Martin, Bill Murray, Bill Cosby, Ellen DeGeneres, Eddie Murphy gibi isimler daha önce bu ödüle layık görülmüştü.