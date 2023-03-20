Adam Sandler, Mark Twain Ödülü’nün sahibi oldu

Hollywood'un ünlü simalarından Adam Sandler, prestijli Mark Twain Amerikan Mizah Ödülü'nün sahibi oldu. Amerikan komedi filmlerindeki unutulmaz rolleriyle akıllarda yer eden Sandler, John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi tarafından 1998’den beri her yıl verilen ödüle layık görüldü.
Sandler, kabul konuşmasında espri yaparak “Bu ödüle baktığımda, bir gün bunun beni sopayla öldürmek için kullanılan silah olabileceğini düşünmeden edemiyorum" dedi. Oyuncu ile "Just Go with It" ve "Murder Mystery" filmlerinde rol alan Jennifer Aniston da törene katıldı. Sandler ile birçok filme imza atan ABD'li oyuncu Drew Barrymore da Sandler'ı desteklemek için törendeydi.
Whoopi Goldberg, Steve Martin, Bill Murray, Bill Cosby, Ellen DeGeneres, Eddie Murphy gibi isimler daha önce bu ödüle layık görülmüştü.