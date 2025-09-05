Adana Altın Koza film festival takvimi

Adana Altın Koza Film Festivali için geri sayım başladı. Türk sinemasının en prestijli organizasyonlarından biri olan festival bu yıl 22 – 28 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek. 32’nci kez düzenlenecek festival, uzun metraj filmlerden kısa film ve belgesellere kadar geniş bir seçkiyle sinemaseverlere unutulmaz bir hafta yaşatmaya hazırlanıyor. BAŞVURU SÜRESİ 17 AĞUSTOS'TA DOLDU Ulusal ve uluslararası yarışmaların yanı sıra belgesel, kısa film ve öğrenci filmleriyle dopdolu bir program sunacak olan festival için başvurular 17 Ağustos 2025 tarihine kadar alınmıştı.

ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ TARİHİ



Çukurova’nın simgesi pamuktan adını alan Altın Koza Film Festivali, ilk kez 1969’da “Altın Koza Film Şenliği” adıyla Adana Belediyesi ve Adana Sinema Kulübü öncülüğünde düzenlendi. O yıl Metin Erksan (Kuyu), Fatma Girik (Ezo Gelin) ve Yılmaz Güney (Seyyit Han) ilk ödüllerin sahibi oldu.



Festival, 1973’e kadar beş kez yapıldı ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle 18 yıl ara verdi. 1992’de yeniden canlandırılan festival, kısa sürede sinema şenliğinden geniş kapsamlı bir kültür-sanat organizasyonuna dönüştü. Öğrenci Filmleri Yarışması ile Türkiye’de bu alanda öncülük yaptı.



1998 Adana ve 1999 Marmara depremleri nedeniyle festival bütçeleri depremzedelere aktarıldı ve iki yıl boyunca festival yapılmadı. 2005’ten itibaren kesintisiz devam eden Altın Koza, “Dünya Sineması” ve “Akdeniz Filmleri Seçkisi” bölümleriyle uluslararası kimliğe kavuştu.



2015’te “Adana Konulu Senaryo Yarışması” eklendi, 2016’da adı Adana Film Festivali olarak değiştirildi. 2019’da ise yeniden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali adını aldı. Günümüzde her yıl yaklaşık 700 konuğu ağırlayan ve 70 bin izleyiciye ulaşan festival, Türkiye’nin en önemli kültür-sanat etkinliklerinden biri olarak yoluna devam ediyor.