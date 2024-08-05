Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Altın Koza Film Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.
Onur ödüllerine Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülü, “Neredesin Firuze”, “Organize İşler”, “Vizontele”, “Eyyvah Eyvah”, “O… Çocukları”, “Kurtuluş Son Durak”, “Hükümet Kadın”, “Kış Uykusu” filmleriyle tanıdığımız, pic.twitter.com/SMEH3vbC2x— Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) August 5, 2024
23-29 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında bu yıl “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması” düzenlenecek.
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Onur Ödülü, 1988’de “Sis” ile başlayan sinema kariyerinde “Suyun Öte Yanı”, “Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri”, “Karşılaşma”, “Salkım Hanımın Taneleri”, “Filler ve Çimen”, “Sis ve Gece”, “Devrim Arabaları” pic.twitter.com/eE48xtrD0j— Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) August 5, 2024
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