Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, oyuncular Demet Akbağ ile Uğur Polat'a verilecek.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Film Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi.

Onur ödüllerine ile Uğur Polat layık görüldü.

23-29 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 31. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında bu yıl “Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması” düzenlenecek.

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