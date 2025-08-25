Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi
22-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri, Mehmet Aslantuğ ve Meral Orhonsay'a verilecek.
Festival Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesince 22-28 Eylül'de düzenlenecek festival kapsamındaki "Onur Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.
Bu yıl ödüller, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Meral Orhonsay ile beyaz perdeden televizyona uzanan Mehmet Aslantuğ'a verilecek.
Ödüller, 25 Eylül Perşembe düzenlenecek etkinlikte sahiplerine takdim edilecek.
