Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belli oldu

Bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek 32'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belli oldu.

Adana'da bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Festivali kapsamında organize edilen Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.

Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 65 belgeselin başvurduğu yarışmada bu yıl, 7'si dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film yarışacak.

Bu yıl yarışmada, Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

Adana Altın Koza Film Festivali'ne geri sayım

7 BELGESELİN DÜNYA PRÖMİYERİ GERÇEKLEŞECEK

Yarışmada ayrıca, "Araf", "Döngü", "Hümanist Bir Deha", "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", "Karne", "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde" ve "Nikita Tanrıçanın Ölümü" adlı belgeseller, dünya prömiyerini 32'nci Uluslararası Adana Festivali'nde yapacak.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 22-28 Eylül'de düzenlenecek.

