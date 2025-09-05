Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak belgeseller belli oldu

Adana'da bu yıl 32'nci kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında organize edilen Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın finalistleri belli oldu.



Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, 65 belgeselin başvurduğu yarışmada bu yıl, 7'si dünya prömiyeri olmak üzere toplam 10 film yarışacak.



Bu yıl yarışmada, Atıl İnaç'ın "Hümanist Bir Deha, Gazi Yaşargil", Ayşe Çetinbaş ile Çayan Demirel'in "Kardeş Türküler: 30 Yılın Öyküsü", Bulut Renas Kaçan'ın "Döngü", Burcu Özkaya Günaydın'ın "Araf", Gülten Taranç ile Ragıp Taranç'ın "Dedemin Evi", İbrahim İzol'un "Nikita Tanrıçanın Ölümü", Melik Külekci'nin "Manguel'in Türkiye Yolculuğu: Tanpınar'ın İzinde", Murat Can Bilgincan'ın "Karne", Ömer Faruk Çetin'in "Muzaffer" ve Sibel Karakurt'un "Eskisi Gibi" filmleri finalist olarak belirlendi.

