Adana Altın Koza Film Festivali'nde yarışacak filmler belli oldu

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan oldu. Onur ödüllerine ise Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü.
Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Mehmet Aslantuğ, Serenay Sarıkaya, Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.
YARIŞACAK FİLMLER
Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu:
Bildiğin Gibi Değil - Vuslat Saraçoğlu
Döngü - Erkan Tahhuşoğlu
Gecenin Kıyısı - Türker Süer
Hakkı - Hikmet Kerem Özcan
Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri - Murat Fıratoğlu
Hiçbir Şey Yerinde Değil - Burak Çevik
On Saniye - Ceylan Özgün Özçelik
Ölü Mevsim - Doğuş Algün
Su Yüzü - Zeynep Köprülü
Umut (Hêvî) - Orhan İnce
Yeni Şafak Solarken - Gürcan Keltek
Post Caption;— Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali (@altinkozaff) August 19, 2024
31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda finale kalan 11 film belli oldu.🎞️🎞️📽️ pic.twitter.com/DkBG5KgnQ1
- Etiketler :
- Haberler -
- Sinema
- Film
- Altın Koza