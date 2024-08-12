Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu.

Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

31. Uluslararası Adana Film Festivali'nin jüri başkanı usta yönetmen oldu.

Yapılan açıklamada " 31.⁠ ⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan. Filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Onur ödüllerine Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü.

Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

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