Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

23-29 Eylül'de gerçekleştirilecek 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu. Festivalin jüri üyeleri arasında Serenay Sarıkaya ve Mehmet Aslantuğ yer alıyor.

Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı

31. Uluslararası Adana Film Festivali'nin jüri başkanı usta yönetmen oldu. Yapılan açıklamada " 31.⁠ ⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Jüri Başkanı sinemamızın auteur yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan. Filmleriyle uluslararası alanda büyük başarılar elde eden yönetmen, senarist, yapımcı ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge Ceylan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’na başkanlık edecek" ifadelerine yer verildi.

Onur ödüllerine ise Demet Akbağ ile Uğur Polat layık görüldü.

JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI

Festivalin jüri üyeleri açıklandı.

31.⁠ ⁠Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi Mehmet Aslantuğ, , Nermin Yıldırım, Mustafa Kara, Ayris Alptekin ile Müge Turan’dan oluşuyor.

Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan oldu

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