Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım sürüyor: Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman?
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle her yıl “Nisan'da Adana'da” sloganıyla düzenlenen Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım sürüyor. 13. Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Merkez Park’ta kurulacak karnaval stantları için ön başvuru süreci 14 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Peki, Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman, hangi tarihlerde gerçekleşecek?
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri Adana’da buluşturacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında olmasıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak.
Karnavalda her beğeniye hitap edecek çok çeşitli eğlenceli etkinlikler ile birlikte kültür, sanat, bilim, spor, gastronomi, tasarım alanlarında dikkat çekici projeler yer alacak. Resmi açılış ve her yıl büyük ilgi çeken sayısız kostümün yer aldığı rengarenk kortej geçişi de 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.
2013 YILINDAN BU YANA DÜZENLENİYOR
İlk kez düzenlendiği 2013 yılından bu yana milyonlarca kişiyi “sevgi ve dostluk şemsiyesi” altında buluşturan karnavala bu yıl ülkemizin ve dünyanın her yerinden çocuklar da davet ediliyor. Karnavalda çocuklara yönelik eğlenceli, eğitici, öğretici ve gelişime katkı sunacak çok sayıda fiziksel, zihinsel, bilişsel etkinlikler gerçekleşecek.
Karnaval, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında yer almakta olup, Adana'nın yanı sıra çevre illerin ekonomisine de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.
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