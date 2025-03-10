Adana Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım sürüyor: Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman?

Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri Adana’da buluşturacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamında olmasıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak.



Karnavalda her beğeniye hitap edecek çok çeşitli eğlenceli etkinlikler ile birlikte kültür, sanat, bilim, spor, gastronomi, tasarım alanlarında dikkat çekici projeler yer alacak. Resmi açılış ve her yıl büyük ilgi çeken sayısız kostümün yer aldığı rengarenk kortej geçişi de 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.