Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

Adana'da Yeşilçam'ın ödüllü filmlerinden sahneler ile ünlü isimlerinin resimleri, Sinema Sokağı'nda binaların duvarlarını süsledi.

Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Milyonların kalbinde yer eden o şarkılardan pişmanlık duydular

Milyonların kalbinde yer eden o şarkılardan pişmanlık duydular

Eskiden yaz akşamlarının vazgeçilmez aktivitelerinden olan yazlık sinemaların yoğunlukla bulunduğu 'daki Sokağı'nda sokak sağlıklaştırma çalışması yürütülüyor.

Proje kapsamında, 450 metre uzunluğundaki sokakta 80 binanın cephe tadilatları yapılarak birbirine uyumlu renklerle boyandı. 28 binada tente, 34 dükkanda ise tabela çalışması yapıldı. Enerji hatları yer altına alınan sokakta altyapı da tamamen yenilendi.

Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi - 1

Sokakta Türk Sineması’na damga vuran ünlü isimler ve hafızalara kazınan filmlerinden bazı sahneler, duvarlara boyanarak resmedildi.

Adana'da Yeşilçam'ın sahneleri ve ünlüleri duvarları süsledi - 2

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, çalışmaların yürütüldüğü sokakta incelemelerde bulundu.

Kocaispir, baştan aşağı yenilenen sokağın yeni yüzüyle Yüreğir’e çok yakıştığını belirterek, çalışmalar tamamlandığında Yüreğir’in yeni bir cazibe merkezi kazanacağını dile getirdi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...