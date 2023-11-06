Adana'daki Misis Antik Kenti'nde güz dönemi kazıları

Her yıl kazıya destek verdiklerini ifade eden Kocaispir, şunları kaydetti:



"Misis, Neolitik Çağ'dan beri yaşamın durmaksızın devam ettiği, nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış, efsanelere konu olan bir şehir. Belediyemizin destekleriyle devam eden projemiz ışığında burayı, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizme kazandırmak istiyoruz.​​​​​​​"

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