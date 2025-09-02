Adanalı sanatçılardan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'e vefa

Adana'nın Seyhan ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen merhum sanatçılar Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un resimleri, 50 yıllık iki binanın duvarına çizildi.

Ferdi Tayfur bu yılın başında, Müslüm Gürses ise 2013 yılında hayatını kaybetti. Adanalı iki grafiti sanatçısı Çağatay Kayarlı ve Alper Ağca, hayran oldukları isimleri yaşatmak için bir proje hazırladı.

Proje çerçevesinde Kayarlı ve Ağca, sanatçıların büyüdüğü Hürriyet Mahallesine giderek iki evin duvarına Müslüm ve Ferdi'nin grafitisini çizdi.