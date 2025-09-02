Adanalı sanatçılardan Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses'e vefa
Arabesk müziğin unutulmaz isimleri Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un resimleri, Adana'da büyüdükleri mahalleye çizildi.
Adana'nın Seyhan ilçesinin Hürriyet Mahallesi'nde büyüyen merhum sanatçılar Müslüm Gürses ve Ferdi Tayfur'un resimleri, 50 yıllık iki binanın duvarına çizildi.
Ferdi Tayfur bu yılın başında, Müslüm Gürses ise 2013 yılında hayatını kaybetti. Adanalı iki grafiti sanatçısı Çağatay Kayarlı ve Alper Ağca, hayran oldukları isimleri yaşatmak için bir proje hazırladı.
Proje çerçevesinde Kayarlı ve Ağca, sanatçıların büyüdüğü Hürriyet Mahallesine giderek iki evin duvarına Müslüm ve Ferdi'nin grafitisini çizdi.
"ONLARDAN GERİYE ÖLÜMSÜZ BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİK"
Günlerce mahallede çizim yapan Çağatay Kayarlı, "Öncelikle ikisi de çok değerli sanatçılar. Bu çalışmayı yaparken çok keyif aldık. Biz Adana'da doğduk. Bu kültürü iyi biliyoruz. Onların şarkılarını dinleyerek büyüdük. Bu çalışmayı yaparken çok heyecanlandık. Mahalleli bize karşı çok olumlu yaklaştı. İnsanlar yaptığımız işe saygı duydu. Biz de onlardan geriye ölümsüz bir eser bırakmak istedik. Onların da yaptığı gibi. Bu çalışmayı hiç düşünmeden yaptık" dedi.
Sanatçılardan Alper Ağca ise "Bu sokaklarda gezip kahvehanede oturmuşlar. Onlardan geriye ölümsüz bir eser bıraktık. Sanat tarihinde güzel bir iş oldu. İkisini de çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin. Bu çalışmayı yapmak için iskeleler kuruldu. Sprey boya ile yaptık. İlk defa bu kadar büyük bir çalışma yaptık. İki çalışmayı 3 hafta içerisinde tamamladık" diye konuştu.
