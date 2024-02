Adele Avrupa'ya geliyor

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" ve "Rolling in the Deep" hitleriyle tanınan İngiliz şarkıcı Adele'in yeni rotası belli oldu. Uzun bir süredir Las Vegas'ta konser serisine devam eden şarkıcı, Avrupa'ya geliyor.

2016 yılından bu yana ilk kez Avrupa'ya gelmeye hazırlanan Adele, gelecek yaz Almanya'nın Münih şehrinde dört konser verecek. 8 bin kişilik stadyumda konser verecek olan Adele her şeyin "biraz rastgele" geliştiğini söylese de çok heyecanlı olduğunu dile getirdi.