Adele bir sonraki albümü için turneye çıkacağının ipuçlarını verdi

Ünlü şarkıcı Adele 2017 yılında Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki bir konser sırasında hayranlarına bir daha turneye çıkmak istemediğini duyurmuştu.

Yaklaşık 7 yıldır turne yapmayan şarkıcı, "Turne yapmak iyi olduğum bir şey değil. Alkışlar beni biraz savunmasız hissettiriyor. Bir daha turneye çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum. Turneye çıkmamın tek nedeni sizsiniz. Turnenin benlik bir şey olup olmadığından pek emin değilim." diyerek hayranlarına bir daha turneye çıkmayacağını açıklamıştı.



Ünlü şarkıcı kasım 2022'den bu yana Las Vegas'ta "Weekends With Adele" programını düzenliyor. Programın Haziran 2024'te sona ermesi planlanıyor.

Bir sonraki albümünün turne içereceğini ima eden Adele'in gelecek için daha büyük planları olduğu anlaşılıyor.



Hayranlarının 27 Ocak günü sosyal medyada paylaştığı sahne görüntülerine göre Adele gösteri sırasında, "Uzun bir süre albüm yazacağımı sanmıyorum... Ama bir dahaki sefere yaşadığım yere geleceğim.” ifadelerini kullanarak gelecek bir turnenin ipuçlarını verdi.



Müzisyen, 2021'deki "Adele 30"un ardından çıkacak bir albüm için resmi bir plan açıklamamış olsa da sevenleri şarkıcının bir sonraki albümünü merakla bekliyor.