Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Ortadan kaybolmamızı tercih ederlerdi

"ONLARI KORUMAK İÇİN EL ELE VERİYORLAR"

Daha önce 12-15 yaşları arasında yönetmen Christophe Ruggia tarafından taciz edildiğini paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, “Depardieus'u, Polanski'leri (korumak için) el ele veriyorlar (…) Kurbanların çok gürültü yapması onları rahatsız ediyor. Ortadan kaybolmamızı ve sessizce ölmemizi tercih ederlerdi" ifadelerini kullandı.