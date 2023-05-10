Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Ortadan kaybolmamızı tercih ederlerdi

"Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" filminin yıldızı Adele Haenel, yazdığı mektupla oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Ünlü isim, mektubunda, Fransız film endüstrisinin cinsel suçluları koruduğunu düşündüğünü ifade etti.

Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Ortadan kaybolmamızı tercih ederlerdi

Yaklaşık 4 yıldır herhangi bir yapımda rol almayan Adele Haenel, Fransız Telerama dergisine yazdığı mektupla oyunculuğu bıraktığını açıkladı.

Haenel, mektubunda oyunculuğu bırakmasının nedeneni, Fransız endüstrisinin #MeToo hareketine kayıtsız kalmak ve cinsel suçlara karşı vurdumduymaz olmak şeklinde belirtti.

Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Ortadan kaybolmamızı tercih ederlerdi - 1

"ONLARI KORUMAK İÇİN EL ELE VERİYORLAR"

Daha önce 12-15 yaşları arasında yönetmen Christophe Ruggia tarafından taciz edildiğini paylaşan 34 yaşındaki oyuncu, “Depardieus'u, Polanski'leri (korumak için) el ele veriyorlar (…) Kurbanların çok gürültü yapması onları rahatsız ediyor. Ortadan kaybolmamızı ve sessizce ölmemizi tercih ederlerdi" ifadelerini kullandı.

Adele Haenel oyunculuğu bıraktı: Ortadan kaybolmamızı tercih ederlerdi - 2

2020 CESAR ÖDÜLLERİ'NDE SALONU TERK ETMİŞTİ

Öte yandan Adele Haenel, 2020 Cesar Ödülleri’nde Roman Polanski’ye "En İyi Yönetmen" ödülü verilmesine, ‘Yazıklar olsun’ diye salonu terk ederek tepki göstermişti.

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