Adele: Sahnedeki sanatçılara bir şey fırlatmayı bırakın!

Adele, son dönemde konserlerde seyircilerin sahneye fırlattığı nesneler hakkında bir konuşma yaparak bu alışkanlığın bitirilmesini istedi. 35 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, şu sıralar Las Vegas'ta konser serisine devam ediyor. Adele, seyircilerin sahneye anlaşılmaz nesneler fırlattıklarını söyleyerek, buna bir son vermelerini istedi.

Sahneye nesne fırlatma alışkanlığı, son zamanlarda yükselen bir trend haline geldi. Geçen ay Bebe Rexha'nın yüzüne bir seyirci cep telefonu atmıştı. Kelsea Ballerini ve Ava Max de başka nesnelerle sahnede saldırıya maruz kalmıştı. Pink'in konserinde bir hayranı ölen annesinin küllerini fırlatmıştı. Hatta bir başka konserde de Pink'e dev peynir tekerleği fırlatan olmuştu.

Adele'in bir hayranı, sanatçının konser esnasındaki konuşmasını TikTok'ta klip olarak yayınladı. Klipte Adele, "Hadi cesaretiniz varsa bana bir şey fırlatın" diye esprili bir cümle sarf ettikten sonra "Sanatçılara bir şeyler atmayı bırakın!" diye çağrı yaptı.

