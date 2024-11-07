Adele'den sahnelere duygusal veda: Hayatım bin kat daha iyi

Konserleri yakında sona erecek olan 34 yaşındaki şarkıcı, sahnelere veda edeceği için "gerçekten üzgün" olduğunu itiraf etti. Şarkıcı "Bu gerçekten sonun başlangıcı. Başka gösteri yok. 'Sürpriz!' demeyeceğim. Bu son" diyerek müziğe ara vermekte kararlı olduğunu yineledi.

"HAYATIM BİN KAT DAHA İYİ"

Bu konserlerin hayatındaki öneminden bahseden yıldız sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatta bir şeyler istiyorsan ve bir şeyler arıyorsan, evren için bir şeyler yapman gerektiğini ve sonra evrenin sana on katını geri verdiğini söylerler. Hayatım bin kat daha iyi. Hayatım, kariyerim ve müzikten ibaret değil. Gerçek hayatımdan bahsediyorum. Ve gerçekten, içtenlikle bu gösterilerin en iyi arkadaşım olduğunu düşünüyorum."

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DUYURDU



Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum" demişti. Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine" diye ekledi.

