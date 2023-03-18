Adıyaman'ın en önemli tarihi varlıkları depremlerde hasar görmedi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Nemrut Dağı'na giderek incelemelerde bulundu.



Demircan, büyük hasara neden olan depremlerde, kentteki çok sayıda binanın çöktüğünü hatırlattı.



Şehir merkezindeki bazı tarihi mekanlarda, ibadethanelerde, köprülerde ve antik alanlarda yıkıntıların söz konusu olduğunu belirten Demircan, "Nemrut Dağı'ndaki heykeller, Cendere Köprüsü ve Perre Antik Kenti depremlerde zarar görmedi. Bu üç nokta dağlık bölgede olduğu için depremin tesir etmediğini memnuniyetle görüyoruz" dedi.

Bütün bölgedeki tarihi mekanlarla ilgili ciddi bir çalışma başlattıklarını anlatan Demircan, hasar gören yapıları hızlıca tespit ettiklerini ve mekanları ayakta tutan taşları hemen numaralandırıp muhafaza ettiklerini kaydetti.



Demircan, depremlerin ardından Nemrut Dağı'ndaki son durumu paylaşarak şunları söyledi:



"İnanılmaz bir mekan. Orada depremden hiç eser yok. Tek sıkıntı şu süreçte buraya turistin gelmemesi. Bu noktalar, şehir canlanmaya başladığında insanların ilk geldiği yerler olacak. Bu mekanlar şehrin normale dönmesinde önemli görev üstlenecek. Adıyaman bu tarihi mekanlarıyla kısa zamanda inşallah yeniden kapılarını turistlere açmış olacak. Tarihi mekanlarda genelde taş yapılar olduğu için, taşlar yıkıldığı yerde hemen tespit edilmeli, korunmalı. Buralar numaralandırılmalı ki restorasyon başladığında olabildiğince yerli yerinde olabilmeli. Bu anlamda çok hızlı aksiyon aldık, sahadayız. Vatandaşlarımızın bu anlamda gönlü ferah olsun. Kültür ve Turizm Bakanlığı tam pres çalışmasını yürütüyor."