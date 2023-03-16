ADOB "Maskeli Balo" operasını sahneleyecek

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), İtalyan Giuseppe Verdi'nin bestelediği ve librettosunu Antonio Somma'nın yazdığı 3 perdelik "Maskeli Balo" operasını video prodüksiyon eşliğinde bu akşam sanatseverlerle buluşturacak.
Dünya prömiyeri 1859'da Roma Apollo Tiyatrosu'nda, Türkiye ilk gösterimi 1947'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde gerçekleştirilen eserin orkestra şefliğini Raoul Grüneis, Sunay Muratov ve Tolga Atalay Ün yapacak.
Koreografisi Bürge Kayacan, rejisörlüğü Ayşe Dağıstanlı Parlar, dekor tasarımı Özgür Usta imzası taşıyan eserde, kostüm tasarımı Aydan Çınar, ışık tasarımı ise Fuat Gök'e ait.
"SANATÇILARIN İÇ SESLERİNE YÖN VERECEK"
Eserin rejisörlüğünü üstlenen Ayşe Dağıstanlı Parlar, genel provalar öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, ADOB Modern Dans Topluluğu ile Kovid-19 salgını döneminde eseri video prodüksiyon formatında çektiklerini söyledi. Bu akşam izleyiciyle buluşacak eserle, hazırladıkları video yapımı bir arada sergileyeceklerini belirten Parlar, sanatçıların "iç seslerine yön verecek" bir sunum olacağını ifade etti.