Aerosmith konserlerine ses telleri engeli

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Aerosmith, hayranlarına kötü haber verdi. Efsanevi rock grubu, solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konserini ertelediğini duyurdu.

Grup, sosyal medya hesabından erteleme haberini verirken, yeni konser tarihlerini de açıkladı.

Steven Tyler da Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki otuz gün boyunca şarkı söylememem konusunda doktordan kesin talimat aldığımı söylemekten üzüntü duyuyorum. Cumartesi günkü konser sırasında ses telimde hasar oluştu ve bu hasar daha sonra kanamaya neden oldu. Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" dedi.

