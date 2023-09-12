Aerosmith konserlerine ses telleri engeli

Efsanevi rock grubu Aerosmith'in solisti Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konseri iptal edildi.

Aerosmith konserlerine ses telleri engeli

Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Aerosmith, hayranlarına kötü haber verdi. Efsanevi rock grubu, solist Steven Tyler'ın ses tellerindeki rahatsızlık nedeniyle altı konserini ertelediğini duyurdu.

Grup, sosyal medya hesabından erteleme haberini verirken, yeni tarihlerini de açıkladı.

Steven Tyler da Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki otuz gün boyunca şarkı söylememem konusunda doktordan kesin talimat aldığımı söylemekten üzüntü duyuyorum. Cumartesi günkü konser sırasında ses telimde hasar oluştu ve bu hasar daha sonra kanamaya neden oldu. Geri gelip size hak ettiğiniz performansı sunabilmemiz için birkaç buluşmayı ertelememiz gerekecek" dedi.

Aerosmith konserlerine ses telleri engeli - 1

Ertelenen konserler Detroit, Chicago, Washington, Toronto, Raleigh ve Cleveland'de gerçekleşecekti. Yeni konser tarihlerinin Ocak ve Şubat 2024 olduğu duyuruldu.

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