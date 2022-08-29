Afganistan'da Taliban yönetiminde ilk kez film festivali düzenleniyor

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de yönetime gelmesinin ardından o zamana kadar başta Hint sineması olmak üzere, dünya sinemasını Afgan sinemaseverlerle buluşturan ülkedeki az sayıdaki sinema salonu faaliyetlerini askıya almıştı.



Ayrıca sinema sektöründe çalışan yüzlerce yönetmen, aktör, senarist ve çalışan da Afganistan'ı terk etmişti.



Afganistan'da kalan sinemacılar ise sansür ve maddi problemler başta olmak üzere birçok konuda zorluklarla mücadele ediyor.



Taliban'ın yönetime geldikten sonra düzenlenen ilk film festivali ise başkent Kabil'deki Ariana ve Nema Resane adlı sinema salonlarında izleyicilerle buluştu.



Afganistan Radyo ve Televizyon Kurumu ile 4 sinema derneğinin düzenlediği "Did-i Naw (Yeni Bakış) Kısa Film Festivali" bünyesinde Afgan yönetmenlerce çekilen 37 kısa film ve belgesel izleyicilerin beğenisine sunuluyor.



Filmlerin gösterimi için Ariana ve Nema Resane sinemaları bir yılın ardından kapılarını sanatseverlere açtı.



Toplamda 4 gün sürecek festivalin sona ermesinin ardından, jüri kararıyla "en iyi senaryo", "en iyi yönetmen" ve "en iyi belgesel" kategorilerinde dereceye girenler ödüllendirilecek.



Taliban yönetimindeki Afgan Film Kurumunun onayını alan filmlerin daha çok, yetim, dul ve dar gelirliler gibi toplumsal dezavantajlı kesimler ile dini içerikli konuları ele aldığı görülüyor.