Afife Tiyatro Ödülleri'nin özel ödül sahipleri ve adayları belli oldu

26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları ve özel ödülleri kazananlar açıklandı. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta düzenlenen basın toplantısında AA muhabirine konuşan Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 33 kişilik jüri ekibiyle çalıştıklarını belirtti. Oyunların değerlendirme süreçlerine girebilmesi için sezonda ilk kez ve İstanbul'da en az 10 kez gösterilmesi gerektiğini ifade eden Tangün, "Bu sezon jürimizi alt gruplara böldük ve her grup ortalama 26 oyun izledi. Bu süreçte her ay toplantılarla fikir alışverişleri yaptık. Ayrıca teknolojik altyapısı olan bir sistemimiz var, oyunları buradan puanlıyoruz. Kimse birbirinin puanını görüntüleyemiyor." dedi.



Tangün, toplamda 196 oyunu değerlendirmeye aldıklarına işaret ederek, "Tiyatroya gönül veren herkesin ilham ve cesaret kaynağı olan Afife Jale'nin ismi de bu ödüllerle yaşatılıyor. Sadece ismi yaşatılmıyor aynı zamanda Afife Jale'nin misyonunu da sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu Başkanı Salih Başağa ise programın hazırlık süreçlerinde çok hassas davranmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"25 yıllık bir emek var. Süreçte geldiğimiz nokta itibarıyla Türk tiyatrosunun en prestijli, itibarlı ödül süreçlerinden birini yapıyoruz. Değerlendirme süreçlerinin düzgün yapılabilmesi için arkasında algoritmalar çalışan analitik bir altyapı geliştirdik. Sürekli değişen oyunlar, metinler ve teknolojiler var. 11 Haziran'daki ödül törenini de buna yakışır bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." Haldun Dormen'in sanat danışmanlığını üstlendiği programda, 11 Haziran'da Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek ödül töreninin sunuculuğunu Özge Borak ve Mert Fırat üstlenecek.



Jüri özel ödüllerinin açıklandığı programda, "Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü"ne Prof. Dr. Ayşegül Yüksel, "Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü"ne Müge Oskay, "Haldun Dormen Özel Ödülü"ne Duru Tiyatro, "Yapı Kredi Özel Ödülü"ne ise Murat Ovalı layık görüldü.



Bu yıl "Yılın En Başarılı Oyunu" ödülüne Tiyatroadamdan "39 Buçuk Basamak", İstos Yapımdan "Büyük Zarifi Apartmanı", Dolkun Productiondan Çirkin, Tatbikat Sahnesinden "Otomatik Portakal" ve Kocaeli Şehir Tiyatrolarından "Yaşamak Mı Ölmek Mi" oyunları aday oldu.



"Yılın En Başarılı Yönetmeni" kategorisinde Güray Dinçkol, İlham Yazar, İlyas Özçakır, Oğuz Utku Güneş, Şahika Tekand, "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" kategorisinde Gülçin Kültür Şahin, Nihan Doğa, Pelin Abay, Senan Kara, Zuhal Olcay, "Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu" kategorisinde ise Berk Yaygın, Can Atak, Onur Berk Arslanoğlu, Onur Ünsal ve Yiğit Sertdemir yarışacak.