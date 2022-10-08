Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’in başrolde olduğu Yalı Çapkını yine zirvede

Star’ın merakla beklenen Yalı Çapkını dizisi üçüncü bölümüyle hem Total hem AB hem de ABC1 kategorilerinde birinci olarak 7 Ekim Cuma akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

NELER YAŞANDI?



Düğün gecesi Ferit’in sevgilisi Pelin ile karşılaşan Seyran; yaşadığı şokun ve Ferit’in geçirdiği rahatsızlığın ardından evliliklerinin göstermelik olacağı konusunda Ferit’le anlaştı. Halis Ağa ise Ferit’i çok güvendiği Necip Usta’nın yanında çalıştırmaya başladı. Öte yandan Kazım, İstanbul’a yerleşme planları için harekete geçti. Ferit Seyran’la tartışırken aralarındaki gerginliği ve kavgayı bastırmak için Seyran’ı öptü.



Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un başrolde olduğu dizide; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.