Afraid filmi geliyor: 30 Ağustos’ta vizyona girecek

Chris Weitz ‘in senaryosunu yazıp yönettiği Afraid (Sizi Dinliyor) filmi için geri sayım başladı. Başrollerinde John Cho ve Katherine Waterston’ın yer aldığı film, 30 Ağustos’ta vizyonda olacak.

FİLMİN KONUSU



Curtis ve ailesi devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazını test etmek üzere seçilir: AIA adlı dijital aile asistanı. Ünite ve tüm sensörleri ve kameraları evlerine kurulduğunda akıllı evi bir sonraki seviyeye taşıyan AIA, her şeyi yapabilecek gibi görünüyor. Ailenin davranışlarını öğrenen ve ihtiyaçlarını tahmin edebilen AIA, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ailesinin yoluna çıkmadığından emin olabilir.



İşte filmin posteri...