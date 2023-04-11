Afyonkarahisar'da bulunan lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

Afyonkarahisar'da inşaat kazısı sırasında bulunan lahit, korumaya alındı. Lahitin içinden çıkan çömlekler Müze Müdürlüğü'nde açıldı. M.S. 1'inci ve 2'nci yüzyıla ait olduğu belirlenen çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

Afyonkarahisar'da bulunan lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı

'ın Dinar ilçesi İncirli Mahallesi’nde geçen hafta yapılan inşaat çalışmaları sırasında iş makinesinin operatörünün dikkati sayesinde lahit bulundu.

Önce güvenlik güçlerine ardından da Afyonkarahisar Arkeoloji Müze Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

4 TANE ÇÖMLEK KÜL KABI ÇIKTI

Müze Müdürlüğü ekiplerinin detaylı çalışmasında eserin, M.S. 1’inci ve 2’nci yüzyıla ait Roma dönemi eseri olduğu tespit edildi. Lahitin içinden ise "urne" adı verilen dört çömlek kül kabı çıktı.

Afyonkarahisar'da bulunan lahidin içindeki çömleklerden insan kemikleri çıktı - 1

Lahit bölgede koruma altına alınırken, çömlekler Müze Müdürlüğü’ne getirildi. Müze Müdürlüğü’nde inşaatın yapıldığı arsanın sahipleri ve avukat nezaretinde çömleklerin kapakları açılarak içinde ne olduğu gösterildi. Çömleklerin içinden insan kemikleri çıktı.

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