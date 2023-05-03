Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Venedik'te Cinayet" filminden ilk afiş

Ünlü polisiye yazarı Agatha Christie'nin aynı adlı romanından uyarlanan "A Haunting in Venice" (Venedik'te Cinayet) filminin afişi yayınlandı.

Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Venedik'te Cinayet" filminden ilk afiş

Polisiye edebiyatın ölümsüz ismi Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "A Haunting in Venice" filmi için geri sayım başladı. Doğu Ekspresinde Cinayet ve Nil'de Ölüm filmlerinin devamı olan yapımda ünlü dedektif Hercule Poirot, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor.

Poirot'a hayat veren Kenneth Branagh'ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, Jamie Dornan ve Tina Fey gibi isimler yer alıyor. Gizem türündeki filmden ilk afiş yayınlandı.

Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Venedik'te Cinayet" filminden ilk afiş - 1

Türkçe’ye "Elmayı Yılan Isırdı" adıyla çevrilen romanından uyarlanan film 15 Eylül’de vizyona girecek. 

FİLMİN FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...