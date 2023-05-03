Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "Venedik'te Cinayet" filminden ilk afiş

Polisiye edebiyatın ölümsüz ismi Agatha Christie'nin romanından uyarlanan "A Haunting in Venice" filmi için geri sayım başladı. Doğu Ekspresinde Cinayet ve Nil'de Ölüm filmlerinin devamı olan yapımda ünlü dedektif Hercule Poirot, yeni bir gizemi çözmeye çalışıyor.

Poirot'a hayat veren Kenneth Branagh'ın aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği filmde Oscar ödüllü oyuncu Michelle Yeoh, Jamie Dornan ve Tina Fey gibi isimler yer alıyor. Gizem türündeki filmden ilk afiş yayınlandı.