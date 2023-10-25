Agnes Denes’in Yaşayan Piramit eseri 30 Ekim'e kadar sergilenecek

Tam bir yıldır SSM’nin bahçesinde büyüyüp renklenen Agnes Denes’in Yaşayan Piramit isimli mekana özgü eseri, 30 Ekim Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilir.



Yaşayan Piramit, sanatçının felsefesi doğrultusunda bundan böyle yaşam döngüsüne Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) ziyaretçilerinin evlerinde, ofislerinde veya bahçelerinde devam edecek. 28 Ekim Cumartesi günü SSM’i ziyaret edecek sanatseverler, yanlarında getirecekleri taşıma kabıyla piramidin üzerindeki bitkilerden alabilecek.



İlk olarak 2015 yılında New York’taki Socrates Heykel Parkı’nda ve ardından 2017’de documenta 14 kapsamında Kassel’deki Nordstadtpark’ta inşa edilen, mekana özgü eser Yaşayan Piramit, doğal yaşam döngüsüne sahip bir heykel olarak da değerlendiriliyor.

13 Eylül 2022’den beri SSM’nin bahçesinde yer alan eser, İstanbul’un kent florası içinden seçilen ve farklı cephelerindeki güneş ve gölge koşullarına göre yerleştirilen, yaklaşık 600 türde iki bin adet bitki ve çiçekten oluşuyor. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun