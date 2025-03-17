Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası'ndan yılın ilk konseri

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası, yılın ilk konserini 20 Mart'ta gerçekleştirecek. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da 20 Mart 20.30'da düzenlenecek konserin şefliğini Elanie Kelly üstlenecek. Solist olarak ise Kartal Karagedik sahne alacak.



Türkiye'ye ilk kez konuk olacak İrlandalı orkestra şefi Kelly, 2014 yılında ESB Feis Ceoil Orkestra Şefliği Yarışması'nda birincilik kazanmış, Grammy'ye aday gösterilmiş bir müzisyen olarak tanınıyor. İrlanda Ulusal Operası'nın Koro Direktörlüğü ve Daimi Orkestra Şefliği görevlerinde bulunan Kelly, geniş repertuvarlarıyla dikkati çekiyor.



Bariton Kartal Karagedik ise müzik eleştirmenleri tarafından Akdeniz tınılı sesi, nazik sıcaklığı ile duygusal derinliği nedeniyle takdir ediliyor. Joana Mallwitz, Stefano Ranzani ve Ottavio Dantone gibi önemli şeflerle çalışan Karagedik, sanatseverlere unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor.



Konserde Bedrich Smetana'nın "Die Moldau", Gustav Mahlers'in "Bir Gezginin Şarkıları" ve Antonin Dvorak'ın "Senfoni No.8" eserleri seslendirilecek. Konserin biletleri kultursanat.izmir.bel.tr adresinden, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, İsmet İnönü Sanat Merkezi ve Konak Vapur İskelesi gişelerinden satışa sunuldu.

