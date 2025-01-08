Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

Ahmet Kaya'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.



Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, sanatçının "Yakamoz", "Kum Gibi", "Nerden Bileceksiniz", "Söyle" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak.