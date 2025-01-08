Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

Ahmet Kaya'nın şarkıları "Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya" konserinde 12 Ocak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) seslendirilecek.

Ahmet Kaya şarkıları AKM'de seslendirilecek

'nın şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Topluluğu solistleri Jülide Karan, İrem Sağer Güven, Ezgi Eyüboğlu ve Mehmet Kılınç tarafından çok sesli olarak yorumlanacak.

Sanat yönetmenliğini Bora Kayalar'ın üstlendiği konserde, sanatçının "Yakamoz", "Kum Gibi", "Nerden Bileceksiniz", "Söyle" ve "Şu Dağlarda Kar Olsaydım" gibi sevilen şarkıları dinleyiciyle buluşacak.

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