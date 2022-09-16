Ahmet Kural ve Ecem Erkek'ten Müjdemi İsterim filmine özel Sigarası Yaldızlı şarkısı

18 Kasım’da vizyona girecek ‘Müjdemi İsterim’e özel olarak hazırlanan ‘Sigarası Yaldızlı’ yorumunun sözleri Cem Yüce imzası taşırken bestesi Abdullah Yüce’ye, düzenlemesi Saki Çimen’e mix&master ise Genco Kulaksız’a ait. Ahmet Kural ve Ecem Erkek’in birbirinden eğlenceli halleri filme dair ilk ipuçlarını verdi.



Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı neşe dolu komedi filmi ‘Müjdemi İsterim’, 18 Kasım’da seyirciyle buluşacak. Filmde ayrıca Mehmet Özgür ve İlker Aksum gibi yıldız isimler de yer alıyor.



SİGARASI YALDIZLI KLİBİ

