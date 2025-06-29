Ahmet Kural'a İtalya'dan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"ın başrol oyuncusu Ahmet Kural, "Baki" karakteriyle İtalya'da ödüle layık görüldü.



TRT'den yapılan açıklamaya göre, izleyicilerin beğenisini kazanan dizinin başrolü Kural, Italian Global Series Festival'de Uluslararası Yarışma'nın "Komedi" kategorisinde "Maximo En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü kazandı.



İtalya'nın, Riccione ve Rimini bölgelerinde gerçekleşen festivalde, Kural'ın canlandırdığı "Baki" karakteri izleyiciler ve jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı. Kara mizah ve dramı bir araya getiren performans, festivalin prestijli ödüllerinden biriyle taçlandırıldı.



"ÖDÜLÜ AİLEME İTHAF EDİYORUM" Kural, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Gassal" dizisinin ölüm gibi evrensel ama konuşulmaktan kaçınılan bir temayı kara mizah diliyle anlattığını belirterek, dizinin yüreğe dokunan bir hikaye sunduğunu vurguladı.



Ödülünü bu hikayeye emek veren herkes adına aldığını ifade eden Kural, "Bu hikayeyi milyonlarla tanıştıran TRT'ye ve tabii platformuna, yapımcımıza, senaristimize ve yönetmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu ödülü beni destekleyen aileme ithaf ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

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