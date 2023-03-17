Ahmet Ümit'in yeni kitabına "müstehcen" kararı

Polisiye romanların ünlü kalemi Ahmet Ümit'in 'Başkomser Nevzat Tapınak Fahişeleri' adlı kitabı için "muzır ve müstehcen" kararı verildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, kitabın içerisinde yer alan bazı ifade, tasvir ve görsellerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde 'muzır ve müstehcen' tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verdi.



Bu sebeple kitabın sınırlamalara tâbi olması kararlaştırıldı ve karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlgili maddeye göre kısıtlamalar şu şekilde sıralanıyor:



- Açık sergilerde ve seyyar müvezziler tarafından satılamaz.



- Dükkanlarda, camekanlarda ve benzeri yerlerde teşhir edilemez.



- Bir yerden bir yere teşhir maksadıyla açık bir surette nakledilemez ve müvezziler

tarafından bunlar için sipariş kabul olunamaz.



- Gazeteler, mecmualar, duvar ve el ilanları, radyo ve TV ile veya diğer suretlerle ilan edilemez, satışı için reklam ve propaganda yapılamaz.



- Para mukabili veya parasız küçüklere gösterilemez, verilemez ve hiçbir suretle okul ve benzeri yerlere sokulamaz.