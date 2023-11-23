Ahşap, Temel Usta'nın elinde sanat eserine dönüşüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Temel Reis, babasının doğramacı ve marangoz olmasından dolayı küçük yaşlardan itibaren ahşap işçiliğiyle tanıştı. Ahşap şekillendirme yeteneğini geliştiren Temel Usta, adeta bu sevgisini tutkuya dönüştürdü ve bu alanda ustalığını geliştirdi. Meslek hayatında onlarca yılı geride bırakan Temel Usta, ortaya çıkardığı eserlerle vatandaşlardan takdir topluyor.

Yaptığı eserlerin kendisinin geçim kaynağı olduğuna dikkat çeken Temel Usta, "Mesleği ahşapları sevdiğim için, ağaçları uğraşmayı sevdiğim için çocukluğumdan beri yapıyorum. Ağaçları yontarım, şekillendiririm. Babam bir doğramacı, bir marangozdu. Babamdan öğrendiğim şeyler arasında ağaçları tanıma ve damarlarını tanıma da var. Her şeyi ağaçtan değerlendirebiliyorum. İstediğim modelleri kendim çiziyorum, kendim yapıyorum. Bir dönem turizmde hayvan figürleri yaptım ve bu eserleri turistlere satarak geçimimi sağladım. Şu anda ise bazı günler fuarlara katılıyor, eserlerimi bizzat satıyorum” dedi.

