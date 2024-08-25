Aizanoi Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Kütahya'da bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde "Toprak Ananın İzinden Zamanda ve Mekanda Yolculuk" temasıyla yapılan festivalde kısa filmler iki kategoride yarıştı.



Yönetmen, gazeteci ve yazar Nebil Özgentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır çeşitli sinema festivallerinin gerçekleştirildiğini ancak buradakinin çok özgün bir ruhu olduğunu belirterek, "Dördüncüsünün sanki bir öncekilere göre daha otantik, masal tadında olduğunu görüyorum. Burada amatör gibi görünen ama ruhu ve sahiciliği olan bir festival finali izledim. Nazım Hikmet belgeseliyle kapanmış olması kişisel olarak beni daha çok gururlandırdı. Burada kasketli amcalarımız, teyzelerimiz ve gencecik insanlar, sinema sevenler ve sinemacılar bir arada olduk. Ay ışığı altında film izlendi. Ülkenin her kasabasında bence festival yapılmalı." dedi.



Festivalin Çavdarhisar'da bir pilot model olarak geliştirildiğine işaret eden Özgentürk, şunları kaydetti:



"Şehre bir film geldi. Şehre bir festival geldi. İnsanlar hakikaten ekran dışında muazzam bir atmosfer yaşadılar. Kendi adıma ülkenin yüzlerce köyünde, kasabasında bu festivallerin yapılması lazım diye düşünüyorum. Bu festivalin 2 bin yıllık bir kentin dibinde, üstünde olması daha da anlam katıyor. Bu ülkenin uygarlığını, bu ülkenin renkliliğini ve büyük bir zenginliğini anlatan bir festival ayrıca. Yani her yanımızdan tarih fışkırıyor. Hepimiz aslında bu Anadolu'da rengarenk insanlarız. Kalbimizde onlarca ruh, renk, dil, ırk var. Böyle birleşmesi gerekiyor festivallerin çünkü sanat iyileştirir. Sinema şenliktir, sanat iyileştirir."



İKİ KATEGORİDE FİLM VE BELGESELLERE ÖDÜL VERİLDİ



"Yollar, Göçler ve Yemekler" kategorisinin jürisinde başkanlığı Nebil Özgentürk üstlenirken, senarist Pınar Uysal ve yönetmen Kağan Özdemir de jüride yer aldı.



"Çevre Etiği" ve "Doğa Felsefesi" kategorisinde başkanlığını Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu'nun yaptığı jüride Selim Erdoğan ve Doç. Dr. M. Said Tuğcu da görev yaptı.



Yönetmen, yapımcı ve akademisyenlerin bulunduğu seçici kurulun değerlendirmeleri sonucu finale kalan filmler arasından "Yollar, Göçler ve Yemekler" kategorisinde kurmaca dalında Özge Uçar Çığşar'ın "Yollarda" filmi birinci, Ahmet Sami Kuriş'in "Doğudan Gelen Hayaletler" eseri ikinci oldu.



Belgesel dalında Hasan Ete'nin yönettiği "İyi Ölüm" birinci, Yusuf İslam Ölmez'in "Işığın İzinde" çalışması ikinci, Semih Sağman'ın "Hayatımın En Güzel Günü" yapımı üçüncü oldu.



"Çevre Etiği" ve "Doğa Felsefesi" kategorisinde kurmaca dalında Volkan Karataş'ın yapımı "Mutlak" birinciliği, Mert İnan'ın "Son Fide" filmi ikinciliği, Cihan Yıldırım'ın "Sona Doğru" filmi üçüncülüğü elde etti.



Bu kategorinin belgesel dalında birincisi Ezel Avcı'ın "Derin Çığlık", ikincisi Mahmut Taş'ın "Ada", üçüncü Mehmet Ali Poyraz'ın "Yaren" belgeseli seçildi.



AHMET ULUÇAY ÖDÜLÜ "NEFES" FİLMİNİN OLDU



Bu yıl özel kategoride "Ahmet Uluçay Ödülü" Cem Terbiyeli'nin "Nefes" filmine, "Meter Steunene Ödülü" Emirhan Akaslan ve Kerem Tekinalp'in "Portakal Bahçesi" yapımına, "Yerel Jüri Ödülü" ise Aizada Alymbek'in "Yuva" filmine verildi.



Dereceye giren kısa film yönetmenlerine ödülleri, jüriyle birlikte takdim edildi.



Festival boyunca alanında dereceye giren kısa filmlerin gösterimleri, söyleşiler, İstanbul İmpro sahne gösterileri, resim sergisi, tadım atölyeleri ve mizah atölyesi gerçekleştirildi.