Akademi 487 adayı davet etti: Oscar Ödülleri'nin sahiplerini onlar belirleyecek

Sinema dünyasının en prestijli film ödülü Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil ediyor. Davet edilen isimler arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.

Dolunay Katilleri'inin yıldızı Lily Gladstone, usta oyuncu Catherine O’Hara, "RRR" filminin yönetmeni S.S Rajamoull, Past Lives filmiyle adından söz ettiren Greta Lee, Bir Düşüşün Anatomisi filminin yönetmeni Justine Triet ve başrol oyuncusu Sandra Hüler davetliler arasında yer alıyor.

Eğer davet edilen isimler, üyelik davetini kabul ederse Akademi’ye üye olan kişi sayısı 10 bin 817 olacak. Üyelerin 9 bin 934'ü ise 2025'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde oy verebilecek.

