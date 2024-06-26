Akademi 487 adayı davet etti: Oscar Ödülleri'nin sahiplerini onlar belirleyecek

Sinema dünyasının en prestijli film ödülü Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil ediyor. Davet edilen isimler arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.
Dolunay Katilleri'inin yıldızı Lily Gladstone, usta oyuncu Catherine O’Hara, "RRR" filminin yönetmeni S.S Rajamoull, Past Lives filmiyle adından söz ettiren Greta Lee, Bir Düşüşün Anatomisi filminin yönetmeni Justine Triet ve başrol oyuncusu Sandra Hüler davetliler arasında yer alıyor.
Eğer davet edilen isimler, üyelik davetini kabul ederse Akademi’ye üye olan kişi sayısı 10 bin 817 olacak. Üyelerin 9 bin 934'ü ise 2025'te düzenlenecek olan Oscar Ödülleri'nde oy verebilecek.
Bu yılki davetlilerin arasında 2023'e göre yüzde 4 artışla yüzde 44 kadın ve % yüzde 41'lik bir oranla yeterince temsil edilmeyen etnik topluluklar yer alıyor.
Davetliler arasında Da'Vine Joy Randolph ("The Holdovers" filminin yardımcı oyuncusu) ve Holly Waddington ("Poor Things" filminin kostüm tasarımı) dahil olmak üzere toplam 19 Oscar ödül kazananı yer alıyor.
Geçtiğimiz yıl Akademi, aralarında Taylor Swift, Oscar ödüllü Ke Huy Quan, Austin Butler ve "RRR" yıldızları Ram Charan ve NTR Jr'ın da bulunduğu 398 yeni üyeyi davet etmişti.
OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?
97'nci Oscar Ödülleri 2 Mart 2025'te sahiplerini bulacak.
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