Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 397 kişiyi davet etti

Sinema dünyasının en prestijli film ödülü Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil ediyor. Davet edilen isimler arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.



Queen’s Gambit ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy, aldığı ödüllerle rekor kıran genç müzisyen Billie Eilish ve Belfast filminin oyuncuları Jamie Dornan ve Caitríona Balfe davetliler arasında yer alıyor. Eğer davet edilen isimler, üyelik davetini kabul ederse Akademi’ye üye olan kişi sayısı 10 bin 665 olacak.



Akademi’nin bu yıl üyelerinin %44’ü kadındı. Üyelerin %50’si ise ABD dışındaki bölgelerden katılım gösterdi.