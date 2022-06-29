Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 397 kişiyi davet etti

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 11:01
Sinema dünyasının en prestijli film ödülü Oscar’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil ediyor. Davet edilen isimler arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.
Queen’s Gambit ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy, aldığı ödüllerle rekor kıran genç müzisyen Billie Eilish ve Belfast filminin oyuncuları Jamie Dornan ve Caitríona Balfe davetliler arasında yer alıyor. Eğer davet edilen isimler, üyelik davetini kabul ederse Akademi’ye üye olan kişi sayısı 10 bin 665 olacak.
Akademi’nin bu yıl üyelerinin %44’ü kadındı. Üyelerin %50’si ise ABD dışındaki bölgelerden katılım gösterdi.
2022'NİN ADAYLARI DA DAVET ALDI
2022 Oscar Ödülleri’nde adaylığı olan Ariana DeBose (West Side Story) and Troy Kotsur (CODA), Jessie Buckley (The Lost Daughter), Jesse Plemons ve Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) gibi isimlere de Akademi’den davetiye geldi
95. Oscar Ödülleri gelecek yıl 12 Mart’ta gerçekleşecek.