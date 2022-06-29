Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 397 kişiyi davet etti

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, içinde ünlü oyuncuların ve müzisyenlerin yer aldığı 397 kişiyi Akademi üyesi olmaya davet etti.

Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 397 kişiyi davet etti

Haberler - ntv.com.tr 29.06.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 29.06.2022 - 11:01

İlişkili Haberler

Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu

Will Smith'in Oscar tokadı sonrası Jada Pinkett Smith sessizliğini bozdu

Category
Amerikan Sinema Editörleri'nden Oscar 2023 için Akademi'ye çağrı

Amerikan Sinema Editörleri'nden Oscar 2023 için Akademi'ye çağrı

Category

dünyasının en prestijli film ödülü ’ı düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil ediyor. Davet edilen isimler arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.

Queen’s Gambit ile yıldızı parlayan Anya Taylor-Joy, aldığı ödüllerle rekor kıran genç müzisyen Billie Eilish ve Belfast filminin oyuncuları Jamie Dornan ve Caitríona Balfe davetliler arasında yer alıyor. Eğer davet edilen isimler, üyelik davetini kabul ederse Akademi’ye üye olan kişi sayısı 10 bin 665 olacak.

Akademi’nin bu yıl üyelerinin %44’ü kadındı. Üyelerin %50’si ise ABD dışındaki bölgelerden katılım gösterdi.

2022'NİN ADAYLARI DA DAVET ALDI

2022 Oscar Ödülleri’nde adaylığı olan Ariana DeBose (West Side Story) and Troy Kotsur (CODA), Jessie Buckley (The Lost Daughter), Jesse Plemons ve Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) gibi isimlere de Akademi’den davetiye geldi


95. Oscar Ödülleri gelecek yıl 12 Mart’ta gerçekleşecek.

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...