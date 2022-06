Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 397 kişiyi davet etti

2022'NİN ADAYLARI DA DAVET ALDI



2022 Oscar Ödülleri’nde adaylığı olan Ariana DeBose (West Side Story) and Troy Kotsur (CODA), Jessie Buckley (The Lost Daughter), Jesse Plemons ve Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) gibi isimlere de Akademi’den davetiye geldi





95. Oscar Ödülleri gelecek yıl 12 Mart’ta gerçekleşecek.