Akademi, Oscar Ödülleri'nin jürisine 530 kişi davet etti: Oscar adaylarını belirleyecekler

Oscar Ödülleri'ni düzenleyen Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, yeni üyelerini bünyesine dahil etmeye hazırlanıyor. Variety'nin haberine göre, davet edilen 530 kişinin arasında film ve müzik sektöründen önemli yıldızlar yer alıyor.

Bu yıl Oscar Ödülleri'ne damga vuran Kieran Culkin, Mikey Madison, Ariana Grande, Fernanda Torres, Sebastian Stan ve Jeremy Strong davetliler arasında yer alıyor. Eğer tüm davetliler, Akademi'nin davetini kabul ederse toplam üye sayısı 11 bin 120'ye ulaşacak. Bu yıl daveti kabul edenler, resmen Akademi üyesi olacak.

OSCAR ÖDÜLLERİ NE ZAMAN?

Gelecek yıl 98'incisi düzenlenecek olan Oscar Ödülleri’nin sunucusu yine Conan O’Brien olacak. Ödül töreni, gelecek yıl 15 Mart’ta düzenlenecek.

2025 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR



Sean Baker imzalı Anora filmi, En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu başta olmak üzere 5 ödül kazandı. Gecede Oscar tarihine damga vuran birçok an yaşandı. İkinci Oscar'ını kazanan Adrien Brody'nin konuşması, ilginç anlara sahne olan Bond dansı ve Kieran Culkin'in eşinden çocuk istediği anlar Oscar Ödülleri'nin en çok konuşulan anları oldu.