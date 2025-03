Akademi, Oscar ödüllü Filistinli yönetmenden özür diledi

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'i yeteri kadar desteklemediği için özür diledi.

AKADEMİ ÜYELERİNDEN TEPKİ MEKTUBU



Akademinin ilk olarak 26 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, Ballal'in adına yer verilmeden olayın kınaması tepki çekti. Ballal'in yeterince desteklenmediğine dair oy hakkına sahip 700 civarındaki üyesinin imzasını taşıyan tepki mektubunun ardından Akademi, Ballal ve filmin adını doğrudan vurgulamamasının yanlış olduğunu kabul etti.

Eleştirilerin ardından Akademi, Oscar ödüllü yönetmen Ballal'i destekleyen yeni bir açıklama yaptı. Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkan Janet Yang, çarşamba günkü açıklamayla, Ballal'in "desteklenmediğini hisseden tüm sanatçılardan" özür diledi.



Açıklamada, “Akademi, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür şiddeti kınamaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ifade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz." denildi.