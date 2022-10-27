Akademisyenler Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini resmetti

Iğdır'da üç üniversitenin katılımıyla düzenlenen Aras Kültür ve Sanat Sempozyumu kapsamında "Ağrı Dağı'nın Gölgesinde" adlı resim sergisi açıldı.

Akademisyenler Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini resmetti

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Kars Kafkas, Bitlis Eren ile Iğdır üniversiteleri işbirliğiyle düzenlenen Aras Kültür ve Sanat Sempozyumu'nda, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Küçüköner ile Kafkas Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Görevlisi Uğuz Özen'in Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini resmettiği çalışmaları sergilendi.

Karaağaç Yerleşkesi'nde 4 gün açık kalacak " Dağı'nın Gölgesinde" sergisine ilişkin bilgi veren Özen, Prof. Dr. Küçüköner'in eserlerinde "Ağrı Dağı insanlığın ortak evidir" mesajı verildiğini söyledi.

Özen, sergide Erzurum, Ani ve Ahlat gibi önemli tarihi yerlerden de gravür teknikleri ile yapılmış resimlerin de bulunduğunu anlattı.

Akademisyenler Doğu Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini resmetti - 1

Sergiyi gezen Sıla Nur Şirin de resimleri çok beğendiğini belirterek, "Ağrı Dağı eteğindeki tarihi mekanlar ve yaşamla ilgili konular ele alınmış. Buna kendi duygularını katarak büyük emek sarf etmişler. Çok güzel buldum. Herkesin gelip bu sergiyi gezmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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