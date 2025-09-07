Akdamar Adası'nda 13. ayin

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan 1100 yıllık Akdamar Kilisesi'nde 13'üncü ayin gerçekleştirildi. Yılda bir kez yapılan ayine yurt içi ve dışından çok sayıda kişi katıldı. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan Van Gölü'ndeki 'nda bulunan kilisede bu yıl 13'üncüsü yapılan ayin başladı.

Ayine katılmak üzere kente gelen din adamları ile ziyaretçiler, Edremit ve Gevaş iskelelerinden teknelerle adaya götürüldü.

Din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, yardımcısı Rahip Kaspar Garabetyan ve Episkopos Hovagim Manukyan, ziyaretçilerle bir süre sohbet etti.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından başlayan ayini Manukyan yönetti.

Akdamar Adası'nda 13. ayin - 1 Maşalyan'ın başkanlık yaptığı ayinde katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

Ayin için İstanbul'dan gelen Anjel Yanıkbaca, gazetecilere, Van Gölü'ndeki 'nda bulunan kilisenin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle ibadete açılmasını önemli bulduklarını söyledi.

Van'a ilk kez geldiklerini belirten Yanıkbaca, "Daha önce gelmek istiyorduk ama fırsatımız olmuyordu. Burayı çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

